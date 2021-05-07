"Очень хочется спать": Бузова рассказала о самочувствии после операции

Певица впервые после госпитализации вышла на связь с поклонниками
Певица Ольга Бузова опубликовала первое видео после операции. 35-летняя телеведущая сообщила, что с ней "всё нормально".
"Простите, что не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, вот приду в себя и все расскажу. Но не могу до сих пор этого сделать. Поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под контролем врачей. Еще немного полежу, потому что очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают: все хорошо", - заявила Бузова.
В среду издание "Стархит" сообщило, что Бузова госпитализирована в одну из московских клиник. Певице провели операцию под общим наркозом.
Что стало причиной госпитализации и какую операцию перенесла звезда, до сих пор не сообщается. Представитель Бузовой, ее мать и сестра ранее отказались раскрывать подробности состояния артистки.
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