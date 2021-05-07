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"Очень хочется спать": Бузова рассказала о самочувствии после операции

16:11
  • пятница
  • 07 мая 2021

Певица впервые после госпитализации вышла на связь с поклонниками

Певица Ольга Бузова опубликовала первое видео после операции. 35-летняя телеведущая сообщила, что с ней "всё нормально".

Появилась официальная информация о состоянии Ольги Бузовой
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"Простите, что не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, вот приду в себя и все расскажу. Но не могу до сих пор этого сделать. Поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под контролем врачей. Еще немного полежу, потому что очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают: все хорошо", - заявила Бузова.

В среду издание "Стархит" сообщило, что Бузова госпитализирована в одну из московских клиник. Певице провели операцию под общим наркозом.

Что стало причиной госпитализации и какую операцию перенесла звезда, до сих пор не сообщается. Представитель Бузовой, ее мать и сестра ранее отказались раскрывать подробности состояния артистки.

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с Ольгой Бузовой

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