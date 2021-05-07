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РФПИ потребовал извинений от медрегулятора Словакии

17:19
  • пятница
  • 07 мая 2021

Ранее иностранное ведомство распространило фейк о вакцине "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций попросил словацкий медрегулятор принести публичные извинения за распространение неверной информации о вакцине "Спутник V".

В сообщении РФПИ в Twitter говорится, что в Министерстве здравоохранения Словакии подтвердили надежность "Спутника V" после испытаний, проведенных в венгерской лаборатории, сертифицированной Евросоюзом.

Ранее словацкий регулятор утверждал, что полученная ими вакцина не соответствует той, данные об испытаниях которой были опубликованы в журнале The Lancet. В РФПИ назвали это заявление фейком.

В фонде отмечают, что лаборатория, которая провела испытания препарата в Словакии, не была сертифицирована ЕС для проведения таких исследований.

В начале апреля РФПИ попросил правительство Словакии вернуть предоставленную им вакцину "Спутник V" из-за многочисленных нарушений контрактов.

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