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Лавров: Россия призывает все страны следовать принципам Устава ООН

18:06
  • пятница
  • 07 мая 2021

Это важно на этапе становления многополярной системы международных отношений, указал министр

Россия призывает все страны руководствоваться Уставом ООН при решении международных споров. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН.

"Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава, обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силой или ее применение. Это особенно важно на нынешнем этапе непростого становления многополярной системы международных отношений", - сказал он (цитата по ТАСС).

Министр также напомнил об инициативе президента России Владимира Путина провести саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Рассчитываем, что удастся воплотить ее в жизнь после нормализации эпидемиологической ситуации в мире", - заявил Лавров.

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