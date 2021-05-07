ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Чехии уволили чиновника после заявления о "Спутнике V"

19:40
  • пятница
  • 07 мая 2021

Ранее в стране разгорелся политический скандал из-за заявления Мартина Нетолицкого

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия "Чешская почта" после заявления о российской вакцине "Спутник V".

"Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты", - подтвердил Гамачек порталу novinky.cz.

Решение об увольнении было принято после того, как Нетолицкий сообщил, что в апреле Гамачек якобы рассказал ему о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину "Спутник V". По словам чиновника, вице-премьер утверждал, что уже договорился о поставках.

Незадолго до этого портал Seznam Zpravy выступил с утверждением, будто Гамачек планировал 19 апреля посетить Москву, чтобы замять скандал вокруг взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в обмен на получение партии "Спутника V", а также согласия со стороны Москвы на проведение встречи президентов России и США в Праге.

Гамачек уже опроверг всю информацию о переговорах с Москвой, однако чешская оппозиция требует, чтобы политик ушел в отставку. Лидер ведущей оппозиционной Гражданской демократической партии Петр Фиала заявил, что Гамачека подозревают в намерении "продать национальную безопасность за миллион доз неодобренной вакцины".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Флаг Чехии
Флаг Чехии
Мартин Нетолицкий
Мартин Нетолицкий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.