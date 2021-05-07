В Чехии уволили чиновника после заявления о "Спутнике V"

Ранее в стране разгорелся политический скандал из-за заявления Мартина Нетолицкого

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия "Чешская почта" после заявления о российской вакцине "Спутник V".

"Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты", - подтвердил Гамачек порталу novinky.cz.

Решение об увольнении было принято после того, как Нетолицкий сообщил, что в апреле Гамачек якобы рассказал ему о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину "Спутник V". По словам чиновника, вице-премьер утверждал, что уже договорился о поставках.

Незадолго до этого портал Seznam Zpravy выступил с утверждением, будто Гамачек планировал 19 апреля посетить Москву, чтобы замять скандал вокруг взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в обмен на получение партии "Спутника V", а также согласия со стороны Москвы на проведение встречи президентов России и США в Праге.

Гамачек уже опроверг всю информацию о переговорах с Москвой, однако чешская оппозиция требует, чтобы политик ушел в отставку. Лидер ведущей оппозиционной Гражданской демократической партии Петр Фиала заявил, что Гамачека подозревают в намерении "продать национальную безопасность за миллион доз неодобренной вакцины".

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