Ректор РХТУ Мажуга почтил память героев Великой Отечественной войны у памятника Маршалу Бирюзову

Александр Мажуга возложил цветы к памятному знаку Маршалу Советского Союза

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга в пятницу возложил цветы к памятному знаку Маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову.

"Северо-запад Москвы можно с полным правом назвать округом, где с особым вниманием относятся к памяти героев Великой Отечественной войны. 27 мест на карте округа носят имена тех, без кого невозможно представить Победу. Сегодня мы собрались у памятника Маршалу Бирюзову, чтобы почтить память всех героев", - заявил Мажуга.

Бирюзов принимал участие в Донбасской и Ясско-Кишиневской операциях, освобождал Крым и Югославию. После войны Бирюзов много сделал для становления и развития Войск ПВО страны и Ракетных сил стратегического назначения, руководил лично подготовкой и проведением учений. С 1965 года его имя носит улица в районе Щукино.

В разговоре с жителями и активистами района Мажуга отметил, что ветеранов необходимо окружить теплом и заботой, научить молодое поколение заботливо относиться к своей истории, передает АГН "Москва".

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