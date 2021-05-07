ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ректор РХТУ Мажуга почтил память героев Великой Отечественной войны у памятника Маршалу Бирюзову

17:42
  • пятница
  • 07 мая 2021

Александр Мажуга возложил цветы к памятному знаку Маршалу Советского Союза

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга в пятницу возложил цветы к памятному знаку Маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову.

Александр Мажуга: только наша память сохранит правду о Великой Отечественной войне
Александр Мажуга назвал историю семьи основой патриотического воспитания молодежи

"Северо-запад Москвы можно с полным правом назвать округом, где с особым вниманием относятся к памяти героев Великой Отечественной войны. 27 мест на карте округа носят имена тех, без кого невозможно представить Победу. Сегодня мы собрались у памятника Маршалу Бирюзову, чтобы почтить память всех героев", - заявил Мажуга.

Бирюзов принимал участие в Донбасской и Ясско-Кишиневской операциях, освобождал Крым и Югославию. После войны Бирюзов много сделал для становления и развития Войск ПВО страны и Ракетных сил стратегического назначения, руководил лично подготовкой и проведением учений. С 1965 года его имя носит улица в районе Щукино.

В разговоре с жителями и активистами района Мажуга отметил, что ветеранов необходимо окружить теплом и заботой, научить молодое поколение заботливо относиться к своей истории, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Мажуга возложил цветы к памятному знаку Маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову
Александр Мажуга возложил цветы к памятному знаку Маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.