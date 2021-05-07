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В театре Вахтангова опровергли госпитализацию худрука

18:44
  • пятница
  • 07 мая 2021

Римас Туминас продолжает работать

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок опроверг информацию о госпитализации художественного руководителя Римаса Туминаса.

"Несколько дней назад Римас Владимирович почувствовал недомогание и через три часа после обследования в больнице был отпущен домой. А сейчас он уже два дня как работает в театре, так что все в порядке", - пояснил Крок в беседе с РИА Новости.

Ранее в Telegram-канале Mash появилось сообщение о том, что в Москве в пятницу экстренно госпитализировали художественного руководителя театра имени Вахтангова Римаса Туминаса.

По данным издания, мужчина якобы был доставлен в больницу с сердечным приступом. Mash также утверждает, что в настоящее время Туминас находится в реанимации, а врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Римас Туминас - советский, российский и литовский театральный режиссер. Родился в Литве в 1952 году. В 1978 окончил режиссерский факультет ГИТИСа. За свою карьеру поставил более 20 спектаклей в различных театрах. Является художественным руководителем театра Вахтангова с 2007 года.

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