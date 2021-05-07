На Филиппинах разрешили задерживать людей без масок

Власти пошли на крайние меры

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявили 8 тысяч 386 новых случаев заболевания. Почти столько же человек выписались из больниц. Во всем мире заразились уже 156 миллионов человек, то есть каждый 50-й житель планеты. Очевидно, что победить инфекцию можно только с помощью тотальной вакцинации. Свыше 21 миллиона россиян уже сделали прививку как минимум одним компонентом того или иного препарата. В регионах открываются новые пункты, где можно привиться, в том числе передвижные.

Сделать прививку без предварительной записи теперь могут жители Йошкар-Олы. На днях здесь заработал мобильный пункт вакцинации. Несмотря на то, что работать медикам приходится буквально в полевых условиях, процедура строго соблюдена: сначала осмотр терапевта, затем сам укол и напоминание о втором обязательном приёме - спустя 3 недели.

Приятным дополнением к вакцинации в Хабаровске станет скидка в заведениях общепита или даже билеты на крупные спортивные соревнования. Так, привитые смогут бесплатно посмотреть боксёрский турнир или футбольный матч. Вакцинация - единственно надёжный способ побороть распространение коронавирусной инфекции и не допустить новой волны. Именно массовая прививочная кампания во многом позволила некоторым странам ослабить ограничения. Как, например, в Германии. О чем на днях заявил министр здравоохранения страны.

"Третья волна, судя по всему, теряет силу. Темпы падают, правда, с разной скоростью в разных частях ФРГ. Но не нужно расслабляться и ставить под угрозу то, чего удалось добиться", - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Индия - наоборот - бьёт очередные мировые антирекорды. 414 тысяч заболевших - всего за одни сутки. Мест катастрофически не хватает ни в больницах, ни в моргах. Люди выстраиваются в огромные очереди перед пунктами вакцинации. Австралия, тем временем, решила вывезти из Индии своих граждан срочными рейсами. Как сообщил премьер-министр, после прибытия всех их отправят на карантин.

Печальную статистику обновляет Япония. Палаты реанимации переполнены тяжелыми пациентами. В пяти префектурах, а также в Токио власти продлевают режим ЧС. Удастся ли преодолеть кризис к началу Олимпиады, которая стартует в конце июля, неизвестно. Опасаясь ухудшения ситуации, люди продолжают собирать подписи за отмену Игр.

"Чтобы спортсмены и другие участники соревнований не контактировали с гражданами, мы хотим ограничить их пребывание и способы передвижения. Кроме того, мы рассматриваем строгие меры по борьбе с инфекцией, включая ежедневное тестирование спортсменов". – сказал премьер Японии Есихидэ Суга.

Филиппинские власти идут на крайние меры. Те, кто не желает использовать средства индивидуальной защиты, рискуют оказаться в полицейском участке. Разрешено задерживать всех, кто отказывается носить маски.

Впрочем, без широкой прививочной кампании с распространением вируса не справиться. А потому Европа наращивает темпы вакцинации, в том числе нашим "Спутником V". Страны не останавливает даже то, что европейский регулятор до сих пор не одобрил его применения. Словакия, например, стала вторым государством в ЕС, которое зарегистрировало российский препарат. Братислава договорилась с Москвой о закупке двух миллионов доз препарата. А на днях надежность нашей вакцины подтвердила специализированная лаборатория в Венгрии.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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