Лавров обвинил США и ЕС в насаждении тоталитаризма

Запад более не озабочен нормами международного права, сказал министр

Россия призывает все страны мира при выстраивании своей внешней политики следовать целям и принципам Устава ООН, не вмешиваться во внутренние дела других государств, а также отказаться от угрозы силы и её применения. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН. Министр подчеркнул, что ведущие страны Запада продвигают концепцию так называемого порядка, основанного на новых правилах, которые вырабатываются в закрытых форматах, а затем навязываются всем остальным.

Вывод войск из Афганистана. Ситуация на Украине. Ядерная сделка с Ираном. На это заседание Совбеза ООН была вынесена масса различных тем. Однако в открытой части речь шла, прежде всего, о соблюдении международного права, которым многие стали демонстративно пренебрегать. Об этой проблеме Россия говорит постоянно, напоминая миру, что в нынешних условиях такие шаги только вредят.

"В условиях объективного укрепления новых центров экономического роста, финансового и политического влияния, необходимо сохранить признаваемую всеми международно-правовую основу для выстраивания устойчивого баланса интересов, отвечающего новым реалиям", - заявил Лавров.

Однако эти призывы слышат далеко не все, действуя в обход международного права и Устава ООН. Следуют попытки создать "клубы по интересам", говорит Лавров. Это касается, прежде всего, США и ЕС.

"Запад более не озабочен нормами международного права и теперь требует от всех выполнять свои правила и соблюдать установленный им порядок. Считаем недопустимыми подобные шаги по насаждению тоталитаризма в мировых делах, которыми все шире пользуются наши западные коллеги, прежде всего США, Евросоюз и другие, отвергая все принципы демократии. Должно быть так, иначе мы накажем", - сообщил глава МИД России.

Отсюда и эта вереница бесконечных экономических санкций. Политического давления и разного рода барьеров, которые так называемый коллективный Запад ставит на пути развития тех, кого считает конкурентами: Россию, Китай. И в том же Вашингтоне это не скрывают. Хотя и признают, что совершают ошибки.

"Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и Соединенных Штатов. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все ещё ему", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Вашингтоне говорят, что привержены, приводя в пример договор СНВ-3, который администрация Джо Байдена оперативно продлила. Однако это отнюдь не все проблемы, которые существуют в стремительно меняющемся мире. И для их решения необходим прямой диалог.

"Ключевую роль в запуске прямого, открытого диалога о наиболее острых проблемах современности призваны сыграть постоянные члены СБ ООН, которые в соответствии с Уставом ООН несут особую ответственность за поддержание мира и безопасности. Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о созыве саммита лидеров "Пятерки". Рассчитываем, что удастся воплотить ее в жизнь после нормализации эпидемиологической ситуации в мире", - сказал Лавров.

Пока же проблема пандемии находится в острой фазе. И справиться с ней мир может только сообща, что, кстати, признали и США.

Александр Панюшкин, Дмитрий Соколов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram