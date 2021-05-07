Умер народный артист России Владимир Качан

Актер скончался в пятницу на 74-м году жизни от коронавируса
В театре "Школа современной пьесы" сообщили о смерти народного артиста России Владимира Качана. Актеру было 73 года.
"Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса", - сообщил агентству РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.
О похоронах и прощании пообещали сообщить позднее.
Владимир Качан - артист театра и кино. Он играл на сцене московского театра "Школа современной пьесы" и снимался в фильмах.
Качан является также писателем и бардом. Он автор нескольких книг, среди которых "Юность Бабы Яги" и "Роковая Маруся".
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