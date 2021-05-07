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Умер народный артист России Владимир Качан

19:05
  • пятница
  • 07 мая 2021

Актер скончался в пятницу на 74-м году жизни от коронавируса

В театре "Школа современной пьесы" сообщили о смерти народного артиста России Владимира Качана. Актеру было 73 года.

"Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса", - сообщил агентству РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

О похоронах и прощании пообещали сообщить позднее.

Владимир Качан - артист театра и кино. Он играл на сцене московского театра "Школа современной пьесы" и снимался в фильмах.

Качан является также писателем и бардом. Он автор нескольких книг, среди которых "Юность Бабы Яги" и "Роковая Маруся".

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с Владимиром Качаном

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Актер Владимир Качан
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