Памяти Владимира Качана

Народный артист России умер от коронавируса

В пятницу стало известно о смерти Владимира Качана. Народный артист России скончался на 74-м году жизни. До последнего он боролся с коронавирусом, но так и не смог победить болезнь.

Качан был ведущим артистом театра и одним из основателей "Школы Современной пьесы". Он также известен как автор песен и актер кино.

Владимир Качан был гостем Татьяны Устиновой в программе "Мой герой" (см. видео):

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