В России за сутки выявлено 8 329 больных коронавирусом

В стране продолжаются длинные майские праздники

За сутки в России зафиксировано 8 329 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 871 843 человека с COVID-19, умерло 112 992 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 765 больных, всего в столице 1 113 560 инфицированных, скончались 18 779 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе президент Владимир Путин наградил медиков, борющихся с коронавирусом Орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Их получат более 240 врачей за самоотверженность и высокую организацию работы по предотвращению распространения инфекции. Ещё пять медицинских сотрудников получат медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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