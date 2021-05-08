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Московские врачи вылечили более миллиона больных коронавирусом

11:30
  • суббота
  • 08 мая 2021

От болезни может защитить вакцина

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 482 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 006 542.
Минздрав назвал ситуацию с коронавирусом в России напряжённой

На этой неделе Центр Чумакова заявил о защите от коронавируса вакциной от полиомиелита. Она способна предотвратить заболевание, доказали учёные. В 60-е годы прошлого века советский вирусолог Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Теперь это предположение научно подтверждено в отношении коронавируса.

По данным на 8 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 871 843 пациентам, умерли с начала пандемии 112 992 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 113 560, в мире более 156 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более трёх миллионов человек.

За сутки в России зафиксировано 8 329 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено  человека с COVID-19, умерло  больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 2 765 больных, всего в столице  инфицированных, скончались 18 779 пациентов. 

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