Число заболевших коронавирусом в мире достигло 157 миллионов

Умерло более трёх миллионов человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 157 миллионов, скончались от осложнений болезни более 3,2 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более шести миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 32,6 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 576 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 21,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 15 миллионов инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,8 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 4,9 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

Американская вакцина от коронавируса Moderna признана лучшей в мире. Такое решение принял на этой неделе Всемирный конгресс вакцин. В шорт-лист попали российский "Спутник V", а также AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax и Pfizer/BioNtech. Разработчик российского "Спутника V" назвал такое решение политическим. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург напомнил о числе смертельных случаев после вакцинации Moderna.

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