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Число заболевших коронавирусом в мире достигло 157 миллионов

16:08
  • суббота
  • 08 мая 2021

Умерло более трёх миллионов человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 157 миллионов, скончались от осложнений болезни более 3,2 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более шести миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 32,6 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 576 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 21,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 15 миллионов инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,8 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 4,9 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

Американская вакцина от коронавируса Moderna признана лучшей в мире. Такое решение принял на этой неделе Всемирный конгресс вакцин. В шорт-лист попали российский "Спутник V", а также AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax и Pfizer/BioNtech. Разработчик российского "Спутника V" назвал такое решение политическим. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург напомнил о числе смертельных случаев после вакцинации Moderna.

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