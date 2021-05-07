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Жертвами пожара в Мытищах стали 4 человека

21:51
  • пятница
  • 07 мая 2021

Возгорание произошло в сварочном цеху

В подмосковных Мытищах произошел крупный пожар, жертвами которого стали четыре человека.

Огонь вспыхнул вечером в пятницу в сварочном цеху. Предварительно, площадь пожара в двухэтажном здании составила 225 квадратных метров. В 20:18 пожар был локализован.

"Найдены тела четырех погибших", - сообщили РИА Новости в подмосковном управлении МЧС.

Ранее в МЧС сообщали об одном пострадавшем.

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