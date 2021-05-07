Жертвами пожара в Мытищах стали 4 человека

Возгорание произошло в сварочном цеху
В подмосковных Мытищах произошел крупный пожар, жертвами которого стали четыре человека.
Огонь вспыхнул вечером в пятницу в сварочном цеху. Предварительно, площадь пожара в двухэтажном здании составила 225 квадратных метров. В 20:18 пожар был локализован.
"Найдены тела четырех погибших", - сообщили РИА Новости в подмосковном управлении МЧС.
Ранее в МЧС сообщали об одном пострадавшем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram