Директор Ботанического сада МГУ поддержал инициативу тележурналиста Попова об озеленении Москвы

Алексей Ретеюм рассказал, какие растения и в каком порядке нужно высаживать

В Москве необходимо увеличить норматив компенсационного озеленения. Об этом заявил тележурналист Евгений Попов. В ближайшее время он планирует организовать встречу с экспертами и экологами по проработке данной инициативы.

"Сохранение "зеленых уголков" Москвы - один из моих приоритетов. Считаю, что взамен каждого срубленного дерева надо высаживать два, причем, в этом же районе. Готовлю коллективные обращения в органы власти по поводу озеленения Мичуринского проспекта, восстановления яблоневого сада в районе Фили-Давыдково. Поддержать инициативы жители могут на сайте моего волонтерского штаба", - сказал Попов. Он отметил, что планирует привлечь к обсуждению темы озеленения специалистов и экологов.

Комментарий по теме озеленения столицы дал признанный эксперт в сфере природы и урбанистики, директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", вице-президент Московского общества испытателей природы, председатель Совета Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств России Алексей Ретеюм.

"В преддверии Дня Победы проходит много экоакций, на которых высаживаются кустарники. Большой популярностью пользуется сирень. Интересный факт: многие ее сорта названы в честь наших великих полководцев - победителей в Великой Отечественной войне. Например, в "Аптекарском огороде" представлены сорта "Маршал Жуков", "Маршал Конев", "Маршал Рокоссовский". Не нужно забывать, что за молодыми саженцами нужно ухаживать, особенно на первых порах. В первую половину лета сирень нужно поливать по мере подсыхания почвы и рыхлить землю вокруг", - рассказал Ретеюм (цитата по АГН "Москва").

Комментируя предложение Евгения Попова о масштабном озеленении, директор Ботанического сада МГУ рассказал, какие растения и в каком порядке нужно высаживать. Как правило, сначала сажают крупные растения, в возрасте 7-10 лет и высотой 3-5 метров. Ствол защищают кожухом (раньше в этих же целях их белили, но это технология прошлого), чтобы не повредить деревья в период, когда у них нежная кора и защитить от солнечного излучения. Особенно чувствительны к нему молодые яблони, которыми славится Мичуринский проспект. Затем, когда появляются многочисленные виды луговых растений, можно развести разнотравье.

Директор "Аптекарского огорода" также уточнил, что все подмосковные виды растений, растения средней полосы - клены, ясени, дубы, липы, некоторые виды тополей, лиственница. Кроме елей и сосен, которые никогда не сбрасывают хвою и плохо переносят загазованность. У тополей много недостатков, в том числе пух и ломкость, но можно сажать мужские экземпляры. Или заменить их на орехи, липы, березу, которые гораздо более безопасны.

"Существует правило: чем больше растений, тем лучше. В перспективе, если говорить о мечтах, все дорожно-уличное пространство будет занято садами, лесами и лугами. Весь наземный транспорт уйдет под землю, кроме туристических автобусов или трамваев. Также в будущем люди откажутся от асфальтированных поверхностей. Они будут заменены на грунтовые водопроницаемые или в крайнем случае на плитки с "ушками", между которыми всегда остается пространство для просачивания влаги и роста травы. Во дворах можно организовать тропинки с покрытием из переработанной древесины. У нас есть пример всего этого в Ботаническом саду. В каком-то смысле мы на своей территории проектируем модели будущего", - заключил Ретеюм.

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