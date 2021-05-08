Умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев

Минувшей осенью он отпраздновал 100-летний юбилей

Бывший член политбюро ЦК КПСС и первый секретарь томского обкома партии Егор Лигачев скончался в пятницу. Об этом сообщил начальник департамента информационной политики Томской области Алексей Севостьянов.

"Невосполнимая утрата для томичей и для страны. Сегодня вечером скончался Егор Лигачев", - написал Севостьянов на своей странице в Facebook.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования по поводу смерти известного политического деятеля СССР.

"Нас постигла тяжелая потеря. Ушел из жизни Егор Кузьмич Лигачев - секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС, член ЦК КПРФ до 2013 года. Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну. Его знаменитое "Борис, ты не прав" нашло отклик в сердцах миллионов", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Лигачев родился в 1920 году. Осенью прошлого года он отпраздновал 100-летний юбилей. В 1965-1983 годах Лигачев возглавлял Томскую область, а в 1985-1990 годах входил в состав политбюро. Запомнился как автор крылатой фразы "Борис, ты не прав", сказанной в адрес будущего первого президента России Бориса Ельцина.

Видео: Егор Лигачев отметил 100-летний юбилей

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