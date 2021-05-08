Российские военные в Сирии завершают подготовку к параду в честь Дня Победы

В строю пройдут и девушки
Завершаются приготовления ко Дню Победы в российском пункте базирования Хмеймим в Сирии. Отдельным парадным расчётом там пройдут женщины-военнослужащие.
В женской парадной коробке - врачи, связисты, а ещё - сержанты и офицеры технических служб и обеспечения. Во главе прекрасной половины Хмеймима - лейтенант Анастасия.
На репетиции девушкам не дают никаких поблажек. Тянуть носок, чеканить шаг, держать строй, командиры требуют так же, как и от мужчин.
О подготовке к параду – в репортаже из Сирии Тимура Абдуллаева (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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