Российские военные в Сирии завершают подготовку к параду в честь Дня Победы

В строю пройдут и девушки

Завершаются приготовления ко Дню Победы в российском пункте базирования Хмеймим в Сирии. Отдельным парадным расчётом там пройдут женщины-военнослужащие.

В женской парадной коробке - врачи, связисты, а ещё - сержанты и офицеры технических служб и обеспечения. Во главе прекрасной половины Хмеймима - лейтенант Анастасия.

На репетиции девушкам не дают никаких поблажек. Тянуть носок, чеканить шаг, держать строй, командиры требуют так же, как и от мужчин.

О подготовке к параду – в репортаже из Сирии Тимура Абдуллаева (смотрите видео).

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