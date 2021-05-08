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США исчерпали ресурс антироссийских санкций

10:09
  • суббота
  • 08 мая 2021

Об этом заявили в Белом доме

В Вашингтоне заявили о том, что больше не хотят вводить санкции против России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала о желании США перейти к предсказуемым и стабильным отношениям с Москвой в долгосрочной перспективе, сообщает ТАСС.
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"В интересах США иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Именно по этой причине президент Байден предложил провести российскому лидеру встречу", - сказала Псаки.

Около месяца назад Джо Байден позволил себе оскорбить российского президента. Затем в телефонном разговоре с ним предложил встретиться и обсудить все двусторонние проблемы. Саммит может состояться в июне в одной из европейских столиц. В Кремле заявляли, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия Путиным решения по поводу встречи с Байденом.

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