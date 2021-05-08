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Тысячи дронов запустили в небо над Ржевским мемориалом ко Дню Победы

12:15
  • суббота
  • 08 мая 2021

Они нарисовали в небе голубя мира

В российских регионах идут последние приготовления к празднованию 9 мая. Уже завтра страна отметит 76-ую годовщину Великой Победы. Поздравления принимают фронтовики, проводят сотни памятных акций, а военнослужащие готовятся к торжественным шествиям.
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Красочное световое шоу устроили над Ржевским мемориалом. В небо поднялись около тысячи квадрокоптеров. Переливаясь огнями, дроны выстраивались в различные фигуры. Зрители увидели огромный Орден Отечественной войны, изображение голубя мира и копию Ржевского мемориала, сообщает "ТВ Центр".

В Мурманск прибыл фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Сегодня любой желающий может подняться на борт и сделать фото. 9-ого мая экипаж поднимет флаги и на 20 секунд включит корабельную сирену в память о советских воинах-победителях.

Во Владикавказе для ветерана Павла Кабулова провели небольшой парад, за которым фронтовик наблюдал из окна своего дома. А в Воронеже полковник запаса, ветеран Николай Невзоров дал залп из артиллерийского орудия во время генеральной репетиции салюта в честь Дня Победы.

В Самарской области военные провели концерт для Алексея Кузина. В 45-ом он дошёл до Берлина и написал свою фамилию на Рейхстаге. Масштабная акция "Цветы Победы" проходит в Москве. По просьбам ветеранов, которые не могут лично принять участие в памятных церемониях, студенты и члены общественных организаций возлагают цветы к столичным мемориалам.

В Севастополе персональный парад провели для контр-адмирала Константина Безпальчева. Подробности – в репортаже Никиты Васильева (смотрите видео).

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Поздравление ветеранов
Поздравление ветеранов
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