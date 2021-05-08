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В Словакии разгорелся скандал из-за частицы российского Вечного огня

12:53
  • суббота
  • 08 мая 2021

Министр обороны оскорбил собственных граждан

В преддверии Дня Победы в Словакии разгорелся скандал из-за патриотической акции местного объединения мотоциклистов. Они везут домой частицу Вечного огня. Лампаду зажгли в Москве в минувшую среду, 5 мая.
Частицу Вечного огня доставят из Москвы в Словакию

Передачу символа памяти раскритиковал министр обороны Словакии Ярослав Надь. На своей странице в соцсети он назвал собственных граждан “полезными идиотами” и "возможными предателями". Пост собрал тысячи гневных комментариев.

Большинство пользователей осудили высказывания словацкого министра. Некоторые даже назвали главу Минобороны американским агентом. Представители Российского исторического общества призвали Братиславу прислушаться к своим гражданам и выразили надежду, что власти не будут преследовать участников акции, сообщает "ТВ Центр".

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