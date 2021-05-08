ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Коронавирус добрался до Эвереста: Непал закрывает границы

12:38
  • суббота
  • 08 мая 2021

Ситуация в стране ухудшается

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 157 миллионам. Неутешительная ситуация в Индии: за сутки от инфекции там погибли более четырёх тысяч человек. Закрывает границы Непал, в Японии продлили режим ЧС, в Тунисе уже завтра вводят полный локдаун.
Европа откроет границы только для привившихся от коронавируса

В России полным ходом идёт прививочная кампания. Многие из тех, кто проходит вакцинацию, фиксируют процесс и выкладывают записи в соцсети. Во Всемирной организации здравоохранения в начале июня планируют завершить инспекции производства "Спутника V" в России. К выпуску нашей вакцины, причём, без одобрения национального регулятора, готова приступить бразильская фармацевтическая компания. Образцы из Москвы там получат уже на следующей неделе, сообщает "ТВ Центр".

А в Европе вновь звучат разговоры о нехватке вакцин.  По словам главы Еврокомиссии, даже если мировые производители откажутся от патентного права, это не решит вопрос с дефицитом в ЕС. Эти слова слабо согласуются с позицией Евросоюза игнорировать, например, российские разработки. "Спутник V" словно не существует для Старого Света, а те страны, которые решаются применять его самостоятельно, попадают под каток всеобщего европейского неодобрения.  В США, где президент Байден ко Дню независимости обещает завершить массовую вакцинацию, некоторые пациенты сделали прививку только на бумаге. В Калифорнии задержаны мошенники, продававшие сертификаты о вакцинации.

Самой тяжёлой остаётся ситуация в Индии и в соседнем Непале. Коронавирус добрался до Эвереста, в альпинистских лагерях зафиксированы вспышки инфекции. Каждые сутки в Непале выявляют почти по 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больницы переполнены, в некоторых не хватает кислорода. Пик эпидемии в стране, по словам специалистов, ещё не пройден. Непал отменил все авиарейсы, введён жёсткий карантин. Правительство ведёт переговоры с Россией о поставках "Спутника V".

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19 в Непале
Эпидемия CoVID-19 в Непале
Эпидемия CoVID-19 в Непале
Эпидемия CoVID-19 в Непале
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.