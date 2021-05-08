Коронавирус добрался до Эвереста: Непал закрывает границы

Ситуация в стране ухудшается

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 157 миллионам. Неутешительная ситуация в Индии: за сутки от инфекции там погибли более четырёх тысяч человек. Закрывает границы Непал, в Японии продлили режим ЧС, в Тунисе уже завтра вводят полный локдаун.

В России полным ходом идёт прививочная кампания. Многие из тех, кто проходит вакцинацию, фиксируют процесс и выкладывают записи в соцсети. Во Всемирной организации здравоохранения в начале июня планируют завершить инспекции производства "Спутника V" в России. К выпуску нашей вакцины, причём, без одобрения национального регулятора, готова приступить бразильская фармацевтическая компания. Образцы из Москвы там получат уже на следующей неделе, сообщает "ТВ Центр".

А в Европе вновь звучат разговоры о нехватке вакцин. По словам главы Еврокомиссии, даже если мировые производители откажутся от патентного права, это не решит вопрос с дефицитом в ЕС. Эти слова слабо согласуются с позицией Евросоюза игнорировать, например, российские разработки. "Спутник V" словно не существует для Старого Света, а те страны, которые решаются применять его самостоятельно, попадают под каток всеобщего европейского неодобрения. В США, где президент Байден ко Дню независимости обещает завершить массовую вакцинацию, некоторые пациенты сделали прививку только на бумаге. В Калифорнии задержаны мошенники, продававшие сертификаты о вакцинации.

Самой тяжёлой остаётся ситуация в Индии и в соседнем Непале. Коронавирус добрался до Эвереста, в альпинистских лагерях зафиксированы вспышки инфекции. Каждые сутки в Непале выявляют почти по 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больницы переполнены, в некоторых не хватает кислорода. Пик эпидемии в стране, по словам специалистов, ещё не пройден. Непал отменил все авиарейсы, введён жёсткий карантин. Правительство ведёт переговоры с Россией о поставках "Спутника V".

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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