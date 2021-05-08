Более 200 человек пострадали в столкновениях на Храмовой горе в Иерусалиме

Президент Палестины просит помощи у мирового сообщества

Новое обострение старого конфликта. В Восточном Иерусалиме около двухсот человек пострадали во время столкновений палестинцев и израильских силовиков на Храмовой горе. Это уже не первый инцидент с начала священного для мусульман месяца Рамадан.

Резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Вот так своеобразно полиция Восточного Иерусалима поздравила палестинцев в священный для них месяц Рамадан. Он начался 13 апреля. А вместе с ним и столкновения между верующими и силовиками. В этот уикенд молитва мусульман в мечети на Храмовой горе завершилась стычкой. Пострадавшие есть с обеих сторон: шестеро полицейских и около двухсот палестинцев. Пострадали и работавшие на месте журналисты, сообщает "ТВ Центр".

Очередной виток обострения давнего конфликта начался после попыток израильской стороны с помощью судебных решений выселить палестинские семьи из районов Шейх-Джаррах и Сильван. Они расположены менее чем в километре от стен старого города Иерусалима и рассматриваются израильскими властями как исконно еврейские. Палестинцы отстаивают своё право на эти территории. Они апеллируют к тому, что приобрели свои жилища у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы.

Из-за беспорядков израильский суд приостановил выселение палестинцев. Обеспокоенность ситуацией выразили и за океаном. Госдеп призвал к деэскалации конфликта на западном берегу реки Иордан. Президент Палестины Махмуд Аббас инициировал заседание Совбеза ООН и просит защиты у международного сообщества.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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