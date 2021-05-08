За сутки в Москве выпадет 40% месячной нормы осадков

Дождь будет идти весь день

В ночь на 8 мая в столичном регионе начался дождь, который будет идти весь день. Менее чем за сутки в Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщается на портале "Метеоновости".

К Москве подошёл циклон с интенсивными осадками. Днём на столицу может впасть от 7 до 14 миллиметров, а местами до 20 миллиметров осадков. Ветер будет не таким сильным, как в два минувших дня.

Синоптики сообщают, что из-за дождя температура воздуха в городе не превысит 13 градусов, что ниже нормы на 3-4 градуса.

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