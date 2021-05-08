ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в Москве выпадет 40% месячной нормы осадков

10:23
  • суббота
  • 08 мая 2021

Дождь будет идти весь день

В ночь на 8 мая в столичном регионе начался дождь, который будет идти весь день. Менее чем за сутки в Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщается на портале "Метеоновости".
Стало известно о погоде в Москве в День Победы

К Москве подошёл циклон с интенсивными осадками. Днём на столицу может впасть от 7 до 14 миллиметров, а местами до 20 миллиметров осадков. Ветер будет не таким сильным, как в два минувших дня.

Синоптики сообщают, что из-за дождя температура воздуха в городе не превысит 13 градусов, что ниже нормы на 3-4 градуса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дождь
Дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.