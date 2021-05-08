Собянин рассказал о программе благоустройства школьных дворов в Москве

Мэр обсудил её с жителями города

В столице стартовала масштабная программа благоустройства школьных дворов. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с москвичами. Мэр отметил, что сейчас большинство школьных дворов пустуют и это неправильно, сообщает "ТВ Центр".

Необходимо открыть территории рядом с образовательными заведениями не только для учеников, но и для всех жителей. Ведь это хорошее место для отдыха, прогулок и занятий спортом.

"Первое что требуется, чтобы наши школьные дворы были в разумное время открыты для жителей. Понятно, что в первую очередь для школьников, но, когда нет школьников – в вечернее время, выходные, в каникулы - для всех жителей. Поэтому при проектировании дворов мы должны понимать, что это не только для школьников, это для людей, которые вокруг проживают", - отметил мэр в своём блоге.

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