На дальних орбитах Земли замечена повышенная активность

Об этом сообщили российские военные

С начала 2021 года на дальних орбитах Земли зафиксировано движение около 30 тысяч космических объектов. За весь прошлый год было обнаружено 25 тысяч объектов. Наблюдение велось на орбитах, удалённых от нашей планеты на расстояние от 50 до 120 тысяч километров, сообщили в Минобороны.

За космическими объектами следит российский оптико-электронный комплекс "Окно-М". Он находится в горах Таджикистана на высоте более двух километров над уровнем моря. На максимальной дальности комплекс способен обнаруживать объекты, размер которых не превышает теннисный мяч.

О каких обнаруженных объектах идёт речь, в российском военном ведомстве не сообщили.

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