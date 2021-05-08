ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Активисты движения "Москвичи москвичам" на постоянной основе оказывают адресную помощь ветеранам

13:37
  • суббота
  • 08 мая 2021

Перед 9 мая они навестили ветеранов

В преддверии Дня Победы активисты движения "Москвичи москвичам" поздравили участников войны и вручили им продуктовые наборы. Многие ветераны уже знакомы с волонтёрами движения, которое курирует депутат Госдумы Ирина Белых.
Собянин пожелал московским волонтёрам новых интересных проектов

Активисты регулярно помогают своим подопечным – ремонтируют им бытовую технику, убираются в квартирах.

"Мы, представители молодого поколения, безгранично благодарны ветеранам, защитившим нашу страну. И рады, что у нас есть такая возможность, лично поздравить участников войны, отдать дань уважения их подвигу", - говорит волонтёр Маргарита Дугаева.

Движение "Москвичи москвичам" – это сообщество неравнодушных горожан, готовых помогать ближним. Как отмечается на сайте активистов, они верят, что именно взаимовыручка в полной мере отражает дух нашего города, который не понаслышке знает, что такое гражданское общество и понимает, какие герои ему нужны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Активисты движения "Москвичи москвичам"
Активисты движения "Москвичи москвичам"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.