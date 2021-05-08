Активисты движения "Москвичи москвичам" на постоянной основе оказывают адресную помощь ветеранам

Перед 9 мая они навестили ветеранов

В преддверии Дня Победы активисты движения "Москвичи москвичам" поздравили участников войны и вручили им продуктовые наборы. Многие ветераны уже знакомы с волонтёрами движения, которое курирует депутат Госдумы Ирина Белых.

Активисты регулярно помогают своим подопечным – ремонтируют им бытовую технику, убираются в квартирах.

"Мы, представители молодого поколения, безгранично благодарны ветеранам, защитившим нашу страну. И рады, что у нас есть такая возможность, лично поздравить участников войны, отдать дань уважения их подвигу", - говорит волонтёр Маргарита Дугаева.

Движение "Москвичи москвичам" – это сообщество неравнодушных горожан, готовых помогать ближним. Как отмечается на сайте активистов, они верят, что именно взаимовыручка в полной мере отражает дух нашего города, который не понаслышке знает, что такое гражданское общество и понимает, какие герои ему нужны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram