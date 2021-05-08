Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с Днём Победы

Президент призвал противостоять фальсификации истории

Президент России направил поздравления с Днём Победы лидерам и гражданам стран СНГ и бывшего СССР. Владимир Путин призвал народы этих стран противостоять фальсификации истории, сообщается на сайте Кремля.

"Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками", - отметил глава государства.

В сообщении говорится, что послания с поздравлениями были направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, президент поздравил народы Грузии и Украины. Лидерам двух последних государств Путин поздравления не направлял. Такая тенденция сохраняется на протяжении последних нескольких лет.

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