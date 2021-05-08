Украинцев предупредили об уголовной ответственности за использование советской символики

За это грозит штраф или реальный срок

Украинские власти предупредили граждан о недопустимости использования советской символики. За это может наступить административная и уголовная ответственность. Предупреждение прозвучало в преддверии Дня Победы, сообщает ТАСС.

В МВД Украины напомнили, что за изготовление и пропаганду георгиевской ленты предусмотрен штраф, эквивалентный почти 100 долларам. А за изготовление и распространение коммунистической символики предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы на срок до пяти лет.

С момента событий на Майдане в 2014 году на Украине перестали отмечать День Победы 9 мая, отодвинув его на день назад и назвав Днём примирения и согласия. Каждый год в День Победы националисты препятствуют проведению мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Зачастую дело доходит до драк и стычек с участниками шествий.

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