ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чехия подготовила новую провокацию в адрес России

16:54
  • суббота
  • 08 мая 2021

С громким заявлением выступил премьер-министр

В Праге прозвучало очередное провокационное заявление в адрес России.   Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал все страны Евросоюза начать высылку российских дипломатов. Он в очередной раз обвинил нашу страну в атаке на Чехию, повторив недавно выдвинутые бездоказательные обвинения во взрывах на военных складах в 2014 году.
"Мешок дыма": Россия ответила на заявление президента Чехии

"Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех членов ЕС. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата", - цитирует Бабиша издание České noviny.

Взрывы на складах в чешской Врбетице произошли в 2014 году. Спустя почти семь лет Прага заявила о том, что к их организации причастны двое россиян - Александр Петров и Руслан Боширов. Ранее Лондон обвинял их в отравлении беглого сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Новые, чешские обвинения в адрес России привели к взаимной высылке дипломатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Премьер Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии Андрей Бабиш
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.