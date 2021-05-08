Чехия подготовила новую провокацию в адрес России

С громким заявлением выступил премьер-министр

В Праге прозвучало очередное провокационное заявление в адрес России. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал все страны Евросоюза начать высылку российских дипломатов. Он в очередной раз обвинил нашу страну в атаке на Чехию, повторив недавно выдвинутые бездоказательные обвинения во взрывах на военных складах в 2014 году.

"Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех членов ЕС. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата", - цитирует Бабиша издание České noviny.

Взрывы на складах в чешской Врбетице произошли в 2014 году. Спустя почти семь лет Прага заявила о том, что к их организации причастны двое россиян - Александр Петров и Руслан Боширов. Ранее Лондон обвинял их в отравлении беглого сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Новые, чешские обвинения в адрес России привели к взаимной высылке дипломатов.

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