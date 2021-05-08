Воздушную часть парада на Красной площади могут изменить из-за погоды

Над Москвой завис мощный циклон

Воздушную часть парада на Красной площади могут скорректировать из-за погоды. Этого не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Синоптики уже назвали 8 мая одним из самых дождливых за десятилетия, завтра дождь в столичном регионе продолжится.

За сутки в Москве может пролиться до 28 миллиметров осадков, а в ночь на 9 мая - ещё до 7 миллиметров. В общей сложности за сутки на столицу и область выпадет до 68% месячной нормы осадков.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что решение о проведении воздушной части парада в Москве будет приниматься за несколько часов на основе получаемых данных. Ситуацию с погодой в регионе он назвал неоднозначной.

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