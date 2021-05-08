Вслед за Тодоренко в больницу попал её муж

Певец и телеведущая лежат в одной палате

Влад Топалов попал в больницу вслед за своей супругой. Регина Тодоренко поделилась скудной информацией у себя в соцсети.

О характере заболеваний супругов она не сказала ни слова. Известно лишь, что пара лежит в одной палате, что для обычных больниц невозможно. Очевидно, что супруги лечатся в дорогой частной клинике.

"На фото я выгляжу очень плохо, почти четыре ночи не спала, очень нервничала. Сначала можно было только рядышком на раскладушке прилечь и подежурить. Потом обнаглела и перекочевала к мужу. И впервые за пять дней увидела его улыбку", - рассказала Регина.

Поклонники пожелали семье Топалова-Тодоренко скорейшего выздоровления.

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