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Лётчик-космонавт Романенко поздравил ветерана, ставшего "талисманом" Победы для однополчан

15:47
  • суббота
  • 08 мая 2021

Герой России поздравил ветерана с Днём победы

В преддверии Дня Победы Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко пришёл в гости к лётчику-испытателю Мору Вольфовскому. Общение двух коллег по профессии завершилась пожеланием сделать такие встречи традиционными.
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"Настоящих героев, подаривших нам самое ценное – свободу и мир осталось совсем мало. Пока у нас есть возможность поблагодарить ветеранов лично, необходимо это делать", - сказал Романенко, поздравляя прославленного лётчика с наступающим праздником.

Мор Вольфовский родился в 1925 году. Он героически противостоял захватчикам во время обороны Москвы в 1941 году. Его необычное имя стало "талисманом" для однополчан и судьбоносным для врагов Отечества. За бесстрашие, героизм и мужество сослуживцы называли лётчика "смерть врагам". После окончания в 1944 году авиаучилища Вольфовский принимал участие в сражениях на Дальнем Востоке, служил в Бобруйске и Полтаве, под Киевом и Энгельсе, в Заполярье.

Среди наград лётчика – Ордена Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медали "За победу над Германией" и "За оборону Москвы".

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