Илон Маск назвал год старта космического корабля к Марсу

Это может произойти совсем скоро

Беспилотный полёт на Марс может состояться через три года. Этого не исключил глава компании SpaceX Илон Маск. "2024 год не исключён для беспилотного полёта", - написал Маск в Twitter, отвечая на вопрос о планах покорения Марса. Ранее Маск заявлял о цели начать пилотируемые полёты на Марс уже к 2026 году.

Компания SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Впервые о планах полёта на Марс заговорили сразу же после первых полётов человека в околоземное космическое пространство. В 2007 году в России был проведён уникальный эксперимент "Марс-500", он имитировал пилотируемый полёт к Красной планете.

Шесть добровольцев находились в замкнутом комплексе 520 суток. Эксперимент был максимально приближен к реальному пилотируемому полёту на Марс с возвращением на Землю.

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