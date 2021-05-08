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Илон Маск назвал год старта космического корабля к Марсу

20:39
  • суббота
  • 08 мая 2021

Это может произойти совсем скоро

Беспилотный полёт на Марс может состояться через три года. Этого не исключил глава компании SpaceX Илон Маск. "2024 год не исключён для беспилотного полёта", - написал Маск в Twitter, отвечая на вопрос о планах покорения Марса. Ранее Маск заявлял о цели начать пилотируемые полёты на Марс уже к 2026 году.
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Компания SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Впервые о планах полёта на Марс заговорили сразу же после первых полётов человека в околоземное космическое пространство. В 2007 году в России был проведён уникальный эксперимент "Марс-500", он имитировал пилотируемый полёт к Красной планете.

Шесть добровольцев находились в замкнутом комплексе 520 суток. Эксперимент был максимально приближен к реальному пилотируемому полёту на Марс с возвращением на Землю.

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