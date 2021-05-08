Буцкая: "Ветеранская организация должна работать в комфортных условиях"

Лидер "Совета матерей" поздравила участников войны с Днём Победы

Лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая поздравила ветеранскую организацию столичного района Текстильщики с Днём Победы. Организация объединяет более 1 300 человек, она вносит большой вклад в защиту интересов пожилых людей и воспитание молодёжи.

Недавно в помещении, которое занимает ветеранская организация, начали делать ремонт - настелили новые полы. Обои поклеить пообещали волонтёры "Совета Матерей".

"Все члены совета ветеранов заслуженные люди, которые прошли большой жизненный путь. Среди них участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда и государственной службы. Зачастую им нужна самая простая помощь, а главное – это наше уважение к их заслугам", - отметила эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

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