ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Буцкая: "Ветеранская организация должна работать в комфортных условиях"

17:18
  • суббота
  • 08 мая 2021

Лидер "Совета матерей" поздравила участников войны с Днём Победы

Лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая поздравила ветеранскую организацию столичного района Текстильщики с Днём Победы. Организация объединяет более 1 300 человек, она вносит большой вклад в защиту интересов пожилых людей и воспитание молодёжи.

Недавно в помещении, которое занимает ветеранская организация, начали делать ремонт - настелили новые полы. Обои поклеить пообещали волонтёры "Совета Матерей".

"Все члены совета ветеранов заслуженные люди, которые прошли большой жизненный путь. Среди них участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда и государственной службы. Зачастую им нужна самая простая помощь, а главное – это наше уважение к их заслугам", - отметила эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.