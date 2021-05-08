Путин обсудил с Токаевым борьбу с пандемией

Два лидера отметили и роль Великой Победы

В беседе по телефону Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметили особое значение Дня Победы как общего для наших стран праздника. Подчёркнуто, что народы России и Казахстана бережно хранят память о тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу.

Президенты обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание развитию торгово-экономического партнёрства и взаимодействию в борьбе с пандемией коронавируса.

Собеседники также обменялись мнениями о ходе работ по укреплению евразийской интеграции и затронули проблемы региональной безопасности, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram