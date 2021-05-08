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Путин обсудил с Токаевым борьбу с пандемией

18:16
  • суббота
  • 08 мая 2021

Два лидера отметили и роль Великой Победы

В беседе по телефону Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметили особое значение Дня Победы как общего для наших стран праздника. Подчёркнуто, что народы России и Казахстана бережно хранят память о тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу.
Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с Днём Победы

Президенты обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание развитию торгово-экономического партнёрства и взаимодействию в борьбе с пандемией коронавируса.

Собеседники также обменялись мнениями о ходе работ по укреплению евразийской интеграции и затронули проблемы региональной безопасности, сообщает "ТВ Центр".

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