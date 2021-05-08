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Гигантский российский бриллиант выставлен на аукционе Christie's

19:20
  • суббота
  • 08 мая 2021

Его вес превышает 100 карат

Аукцион Christie's выставляет на продажу крупнейший бриллиант российской огранки Alrosa Spectacle. Торги пройдут 12 мая в Женеве. Идеально бесцветный бриллиант весит без малого 101 карат - почти столько же, сколько знаменитый "Кохинор" из сокровищницы британской короны.
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Гигантский драгоценный камень отличается высочайшим уровнем чистоты и не имеет внутренних изъянов. Он был вырезан из 200-каратного алмаза "Сергей Дягилев", который нашли в 2016 году. На обработку ушёл год и восемь месяцев.

Специалисты ювелирного отдела аукциона ожидают, что финальная цена лота может составить 18 миллионов швейцарских франков, это примерно 20 миллионов долларов США.

В конце прошлого года на аукционе Sotheby`s продали ещё один российский бриллиант - "Призрак розы". Камень весом около 15 карат был признан самым крупным в мире пурпурно-розовым бриллиантом, когда-либо купленным на аукционе, и поставил рекорд цены за карат для своего цвета. Неизвестный покупатель заплатил за "Призрак розы" 26 миллионов 600 тысяч долларов, сообщает "ТВ Центр".

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