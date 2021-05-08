"Борис, ты не прав!" - чем запомнился Егор Лигачёв

Политик ушёл из жизни 7 мая

В Москве на 101-ом году жизни скончался Егор Лигачёв - один из самых ярких советских политиков 80-х, идеолог перестройки. С его именем связывают критику Ельцина, выдвижение Горбачёва, антиалкогольную кампанию, поддержку ГКЧП. После распада Советского Союза работал в КПРФ, на рубеже веков избирался в Думу от родной Томской области, которой руководил почти 20 лет. В нижней палате парламента его чтили как старейшего депутата. А уйдя из политики, Лигачёв много занимался общественной работой.

Он действительно никогда не лгал, говорить правду в глаза не боялся. Егору Лигачёву было отмерено больше 100 лет жизни, 70 из которых он посвятил политике. Родившись в бедной крестьянской семье, в деревне Дубинкино он получил отличное образование, в 24 года вступил в КПСС. Политическая карьера развивалась стремительно. Об амбициях речь не шла. Возглавив родную Томскую область он главной своей целью считал искоренение дефицита. Лигачёву было важно, чтобы все были сыты.

Бориса Ельцина он будет ещё критиковать неоднократно, хотя сам же и способствовал его карьерному взлёту, по достоинству оценив еще в Свердловске, в 84-ом. Знаменитое "Борис, ты не прав!" прочно уйдёт в народ. В 85-ом Егор Лигачёв станет членом Политбюро ЦК КПСС, по сути - вторым человеком в партии и в стране. Он не боялся критики, открыто признавал собственные ошибки, сообщает "ТВ Центр".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский называет его честным, открытым и твёрдым. "Он сам из Сибири. В этом сказывается твердый характер. Сильный мужественный человек", - отмечает политик.

Он стремился изо всех сил сохранить Советский Союз, потому и поддержал ГКЧП. Стал одним из первых, кто подписал обращение к президенту об экстренном Съезде народных депутатов. Но страна распалась. Удар для Егора Лигачёва был настолько сильным, что он ушел из политики. В 93-ем вошел в состав ЦК КПРФ, а в 2000-м принимал поздравления в Госдуме и по случаю 80-летия, и как самый возрастной депутат.

Его коллега по Госдуме Александр Хинштейн говорит, что если в конце 80-ых - начале 90-ых годов Егор Лигачёв воспринимался как один из символов старого мира, советского партийного догматика, то сегодня наоборот. Для многих он - пример романтизма и идеализма в политике, считает парламентарий.

Егор Лигачёв оставался в политике даже в почтенном возрасте – выступал на пленумах, критиковал. Он не стремился нажить богатства. Предложили было назвать его именем аэропорт в родном Томске – наотрез отказался. Он и за жизнь боролся – до последнего. Умер в реанимации. Сильный человек. Мудрый патриот.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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