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В России выявлено 8419 новых случаев коронавируса

11:19
  • воскресенье
  • 09 мая 2021

Ситуация стабилизируется

За сутки в России зафиксировано 8 419 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 880 262 человека с COVID-19, умерло 113 326 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 2 828 больных, всего в столице 1 116 388 инфицированных, скончались 18 837 пациентов. 
Путин: в России продолжается снижение заболеваемости коронавирусом

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Роспотребнадзор сообщил, что штрафы на сумму почти в 15 с половиной миллионов рублей выписаны гражданам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг в течение трёх дней. Все, кто вернулся из-за рубежа обязаны делать по два ПЦР-теста, а во время ожидания их результатов должны находиться на самоизоляции.

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