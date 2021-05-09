В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 2 тысяч человек

Выздоравливающих становится больше

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 134 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 008 676.

Центр "Вектор" сообщил о проведении клинических испытаний трёхкратной вакцинации "ЭпиВакКороной". Впервые такая процедура была проведена на приматах ещё в мае 2020 года. При наблюдении за ними специалисты подтвердили эффект прироста антител.

По данным на 9 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 880 262 пациентам, умерли с начала пандемии 113 326 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 116 388, в мире более 157 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,2 миллиона человек.

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