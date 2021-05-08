Волонтёры "ЛизаАлерт" установили в лесах Подмосковья быструю навигацию

Она поможет не заблудиться

Волонтёры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" установили и обновили указатели в лесах Московской области в рамках проекта "Стрелки в лесу". Программа реализуется уже несколько лет в разных регионах России.

Её цель - разместить на деревьях как можно больше ярких табличек, которые подскажут дорогу к ближайшему населённому пункту. Каждый такой указатель должен быть хорошо заметен издалека. Это поможет спасти жизнь тем, кто заблудился. По цепочке стрелок человек кратчайшим путём сможет выбраться из леса, сообщает "ТВ Центр".

Как рассказал координатор отряда Олег Леонов, маршрут распланирован таким образом, что, в какой бы части леса человек ни потерялся, он всё равно наткнётся на какую-то из стрелок и по ним выйдет из леса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram