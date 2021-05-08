Украина забыла о роли Красной Армии в освобождении Европы от фашизма

Власти Незалежной не хотят праздновать День Победы

8 мая на Украине отметили День памяти и примирения. Праздник учредили в 2015 году, фактически взамен Дня Победы. Владимир Зеленский отправился в Луганскую область, где почтил память погибших во Второй мировой войне. В посёлке Меловое прошли траурные мероприятия, после которых президент Украины выступил с телеобращением.

В 1945 году, в ночь на 9 мая планета встретила первую минуту мира. Эту одну минуту человечество ждало шесть лет. Это было падение режима, который стоял на пути человечества к дальнейшему физическому существованию как таковому. Капитуляция режима, который загораживал человечеству путь в мир без антисемитизма, ксенофобии, расизма и нетерпимости.

Однако это крайне странно слышать от руководителя страны, где на государственном уровне чтят память пособников нацистов, ставят им монументы, называя героями. В стране, где по центру Киева проходят марши в честь дивизии "СС Галичина" и факельные шествия, как в фашистской Германии. Все это для Украины теперь норма, хотя многие и надеются, что не навсегда. Так считает, к примеру, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

В Украине на 90% живут потомки победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину. Был 41-й год, 42-й, 43-й. И обязательно потом наступил май 45-го. Вот так и у этих фашистов обязательно будет май 45-го.

Однако пока это - скорее, конец тридцатых. Те, кто собирается праздновать День Победы на Украине тщательно скрывают свои планы, потому как наверняка готовятся нападения и провокации. Так происходит последние семь лет. А искать защиты у полиции бессмысленно. Украинское МВД уже подтвердило, что за георгиевские ленты или знамена Победы будут жёстко карать.

Изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечёт за собой наложение штрафа с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих её изображения. Изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганда данных режимов предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

То есть, при Зеленском ничего в этом плане не изменилось. Разве что речи в канун это важного для большинства Украинцев праздника стали пафоснее. Сегодня их гарант, например, предложил называть Вторую мировую войну последней. Якобы так мир точно избежит повторения тех кровавых событий, которым 76-ть лет назад положила конец именно Красная армия. Однако об этом факте украинские власти показательно стараются не вспоминать.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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