Рахмон прилетел в Москву на Парад 9 мая

Президенты России и Таджикистана провели встречу в Кремле

Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава республики примет участие в торжествах по случаю Дня Победы, в том числе, будет завтра почётным гостем на военном параде.

На встрече обсуждались не только вопросы двусторонних отношений, но и ряд международных проблем, с учётом того, что Таджикистан сейчас председательствует в Шанхайской организации сотрудничества и в Организации договора о коллективной безопасности, сообщает "ТВ Центр".

Особое внимание Владимир Путин обратил на ситуацию в Афганистане. Она обострилась с началом вывода оттуда американских войск. Президент напомнил о поддержке Таджикистана: там функционирует 201-я база Вооружённых сил. "Мы работаем над её укреплением, над укреплением таджикских вооружённых сил. У нас существует совместная работа по этому направлению, целая программа, рассчитанная на несколько лет, и мы будем делать всё для того, чтобы она своевременно выполнялась", - сказал российский лидер.

Эмомали Рахмон поблагодарил Владимира Путина и сообщил, что сейчас полным ходом идёт подготовка к 20-му, юбилейному саммиту ШОС. Он пройдёт 16-17 сентября в Душанбе.

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