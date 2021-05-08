Как в России поздравляют ветеранов с Днём Победы

Этот праздник им особенно дорог

Россия встречает День Победы. На востоке страны праздничная дата уже наступила. Её самыми яркими событиями, по традиции, станут парад на Красной площади, акция "Бессмертный полк" (она пройдёт в онлайн-режиме) и праздничный салют. Но главными героями торжеств остаются ветераны. Их число с годами всё меньше. Тем важнее - найти каждого, кто прошёл через войну и поддержать словами благодарности.

Все желающие поздравить дома едва ли поместятся. Но так - с живой музыкой во дворе – даже эффектнее. У Евдокии Ивановны Барбашовой 8 и 9 мая два праздника. В субботу жительница подмосковного поселка Калининец отмечает 99-летие, в воскресенье - годовщину Победы. В войну девушка поднимала аэростатные заграждения над Горьковским автозаводом, который регулярно бомбила немецкая авиация. В ходе одного из налётов получила осколочные ранения, но День Победы встретила уже в боевом строю.

Тогда все кричали "Победа!", всем радостно было. В том числе и я орала, что победа за нами, что мы выиграли.

Акция "Парад у дома" в майские дни проходит по всей стране второй год подряд. В условиях пандемии – это лучшая возможность поздравить ветеранов, не подвергая их здоровье опасности. Невзирая на свои 96, Константин Константинович Безпальчев вышел во двор навстречу командующему Черноморским флотом Игорю Осипову.

Впервые за полвека залп из артиллерийского орудия дал Николай Николаевич Невзоров. Ветеран нашёл в себе силы для участия в генеральной репетиции салюта под Воронежем. На войну он попал 14-летним юношей, сбежав из дома. Корабельным юнгой сопровождал северные конвои от Мурманска до Архангельска.

Ночью залезли на корабль, уплыли. Нас потом из трюма боцман вытащил. "Ну куда? Давай за борт сброшу", - командиру говорит. Командир хороший, сейчас уже нет его, царствие ему небесное. "Дяденька, мы воевать хотим!" Поставил на довольствие, выдал робу.

Красочную увертюру праздника представили зрителям в Тверской области. Над Ржевским мемориалом в небо поднялись около тысячи квадрокоптеров. Переливаясь огнями, дроны выстраивались в различные фигуры: огромный Орден Отечественной войны, изображение голубя мира и копию самого мемориала, сообщает "ТВ Центр".

Фасад московского дома украсили участники всероссийской акции "Окна Победы". Присоединиться к ней может любой желающий: с помощью трафаретов нарядить подъезды и балконы звёздами, георгиевскими лентами или просто написать слова благодарности в адрес ветеранов.

На Дальнем Востоке и в Сибири завершаются последние приготовления к Параду Победы. На центральной площади Новосибирска на генеральной репетиции строем прошли свыше тысячи военнослужащих и более 50 единиц техники. Среди них - машины зенитно-ракетные комплексы "Триумф", "Искандер", "Панцирь-1С", системы залпового огня "Град", комплексы беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Возглавил колонну легендарный танк Т-34.

А в Мурманск прибыл фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". 9 мая экипаж поднимет флаги и на 20 секунд включит корабельную сирену в память о советских воинах-победителях.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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