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Европа отметила 76-ю годовщину победы над фашизмом

22:22
  • суббота
  • 08 мая 2021

Празднования прошли в сокращённом формате

В Европе отметили 76-ую годовщину победы над фашизмом. В Берлине венки к мемориальному комплексу возложили посол России Сергей Нечаев, представители дипмиссий Армении, Белоруссии, Казахстана, а также соотечественники, которые проживают в столице Германии.
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Во Франции прошла торжественная церемония с участием президента Эммануэля Макрона на Елисейских полях. Цветы возложили к памятнику генералу Шарлю де Голлю, после чего была объявлена минута молчания. Мероприятие второй год подряд провели без широкого участия публики из-за эпидемии коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

В ограниченном режиме прошли празднования Дня Победы и в Чехии. В церемонии приняли участие политики во главе с президентом Милошем Земаном. Они возложили венки к могиле Неизвестного Солдата на холме Витков в Праге.

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