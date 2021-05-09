Акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате

Это нужно для безопасности участников

Сегодня историю своих родственников - ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда - может рассказать каждый. В России стартовала акция “Бессмертный полк”.

В этом году, как и в прошлом, из-за пандемии коронавируса она проходит в онлайн-формате. Но это не помешало людям отдать дань памяти всем, без кого не было бы нашей общей победы.

Портреты своих героев и их истории на сайт "Бессмертного полка" уже направили более трёх миллионов человек. Из-за ажиотажа приём заявок завершили буквально перед самым началом акции, сообщает "ТВ Центр".

В одной виртуальной колонне - тысячи фамилий. Портреты лётчиков, танкистов, артиллеристов, моряков со словами "Я помню! Я горжусь!" Трансляции пройдут в каждом регионе , начало в 15 часов по местному времени.

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