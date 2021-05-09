Мэр пожелал ветеранам здоровья и долголетия

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы. Обращение мэр разместил в своём блоге. "Поздравляю вас с праздником Победы! В этот праздничный день я от всей души желаю нашим дорогим участником войны и труженикам тыла здоровья и долголетия", - сказал Собянин.

Он отметил, что всем, кто родился в мирные времена, почти невозможно представить, что пережили ветераны. По словам мэра, вспоминая их подвиг, мы лучше понимаем нашу историю, гордимся своей страной и её прошлым, без которого невозможно будущее.

Пусть каждый прожитый вами день будет согрет любовью и вниманием ваших родных и близких. С праздником, друзья! С Днём Победы!

9 мая в России отмечается День Победы. По данным социологических опросов это – главный праздник для жителей страны. На Красной площади в Москве проходит традиционный парад, затем в онлайн-формате пройдёт акция "Бессмертный полк", а вечером небо над Москвой и другими городами России озарится праздничным салютом.

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