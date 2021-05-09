Где в Москве можно посмотреть салют в честь Дня Победы

В столице - 16 площадок

В честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей стране прогремят залпы праздничного салюта. В Москве красочное зрелище можно будет увидеть в Парке Победы, на Лужнецкой набережной, Измайловском парке, на ВДНХ, в парке Кузьминки... Всего в столице 16 площадок.

Артиллеристы Западного военного округа дадут более 12 тысяч залпов. В том числе из пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны. Специальные пусковые комплексы окрасят небо над Москвой в цвета российского флага.

Прямую трансляцию салюта можно посмотреть на канале "ТВ Центр". Она начнётся в 22 часа по московскому времени.

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