Главный праздник страны: Россия отмечает День Победы

На Красной площади проходит военный парад

Россия отмечает День Победы. Ровно 76 лет назад закончилась война - самая страшная в истории нашей страны и всего человечества. День Победы - объединяет поколения, и для россиян это - самый важный праздник. От Камчатки до Калининграда звучат слова искренней благодарности в адрес героев войны - тех, кто спас страну и мир от фашистских захватчиков.

Это праздник со слезами на глазах. Мы отдаём дань памяти и уважения павшим в бою. Мы говорим "спасибо!" ветеранам, преклоняемся перед их мужеством и самоотверженностью. Чтим подвиг тех, кто трудился в тылу.

День Победы не только наполняет нас гордостью, но и обязывает хранить память о событиях военных лет. На Красной площади начался парад в честь Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем по брусчатке идут пешие колонны, за ними проследуют боевые машины.

О том, как проходила подготовка в главному военному смотру – Матвей Шестаков (смотрите видео).

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