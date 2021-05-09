Путин обратился к россиянам с Красной площади

Президент поздравил граждан страны с Днём Победы

Владимир Путин перед началом парада в честь Дня Победы обратился к россиянам с Красной площади. Он поздравил граждан страны, ветеранов и военнослужащих с главным праздником страны.

"Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм. Наш по праву наследников поколения победителей, поколения, которое мы чтим и которым гордимся! Дорогие наши ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине", - сказал президент.

Он отметил, что граждане всегда будут помнить великий подвиг, который совершил именно советский народ.

В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Народ бился на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе. Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались.

Перед началом военного смотра президент объявил минуту молчания. Затем по Красной площади парадным строем прошли более 12 тысяч военнослужащих, проехала военная техника а в небе над Москвой пролетели 76 вертолётов и самолётов. Вечером небо над столицей озарит праздничный салют, залпы будут даны с 16-ти городских площадок.

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