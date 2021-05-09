Путин пообщался с ветеранами у Вечного огня

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Президент долго общался с пришедшими на парад ветеранами, они тоже приняли участие в церемонии у Вечного огня.

Глава государства активно разговаривал с людьми, пожимал руки ветеранам, фотографировался с ними. После этого российский лидер вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду, сообщает ТАСС.

До этого на Красной площади прошёл парад в честь главного праздника страны. Торжественным маршем по брусчатке прошли военные, проехала техника, затем в небе пролетели 76 самолётов и вертолётов. Традиционно день должен завершиться праздничным салютом.

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